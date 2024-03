Auxiliar do Vasco, Emiliano Diaz volta a negar futuro sofrimento na Série A

O Vasco segue focado na sequência da Copa do Brasil e no início do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Emiliano Díaz voltou a negar que o Cruzmaltino sofrerá mais uma vez na Série A, como aconteceu em 2023.

"Estão sempre com as mesmas perguntas comparando o que aconteceu no ano passado com esse ano. É outro Vasco. Não podemos sempre falar sobre o que aconteceu no ano passado, acabou essa parte. Temos outro time, outra estrutura. O Vasco está crescendo. Não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer nesse ano também, não é assim. Estamos cansados disso. Quando jogamos na Copa do Brasil, também ouvimos que ia acontecer o que aconteceu no ano passado. Não, não aconteceu. Então temos que deixar isso um pouco", disse o argentino em entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa.

Apesar do otimismo em relação ao futuro, Emiliano Díaz admitiu que o Vasco precisa melhorar após a frustrante eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu.

"Temos que melhorar um monte de coisa, estamos melhorando aos poucos. Acho que o tempo sem jogos é produtivo para a parte física e afinar um par de coisas que queremos. Esperamos arrancar bem no Brasileirão, estamos muito confiantes. Mas o que vai acontecer não nos atormenta, porque vamos errar outra vez, é normal errar", declarou.

Na última edição da competição, o clube terminou na 15ª posição e escapou do rebaixamento na última rodada com a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1.

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 13 de abril contra o Grêmio, em São Januário.