Atuações de James Rodríguez pela Colômbia podem ser trunfos para sucesso no São Paulo

James Rodríguez segue sendo, indiscutivelmente, um dos jogadores mais importantes da seleção colombiana. O meia entrou no segundo tempo da vitória contra a Espanha, por 1 a 0, e chamou atenção pelo bom desempenho, mesmo a nível mundial. Todavia, o atleta ainda não é unanimidade no São Paulo.

Contratado em julho de 2023, James não ganhou muitos minutos em campo desde que chegou ao São Paulo. O meia foi pouco utilizado por Dorival Júnior na temporada passada, e a situação piorou com Thiago Carpini, que sequer relacionou o colombiano para os primeiros compromissos da equipe em 2024.

Insatisfeito, James ficou próximo de deixar o Tricolor Paulista, mas voltou atrás e permaneceu no clube. Desde a confirmação de sua permanência, o camisa 55 participou de quatro jogos - todos saindo do banco - e anotou um gol e uma assistência, mostrando ainda ter a mesma qualidade de outrora.

Após isso, James foi convocado para defender a Colômbia nos amistosos contra Espanha e Romênia. A atuação do colombiano contra os espanhóis ganhou visibilidade mundial, e o técnico da seleção, Néstor Lorenzo, afirmou que o meia possui condição de atuar com mais frequência no São Paulo.

James entra em campo com a Colômbia nesta terça-feira para o amistoso contra a Romênia, em Madri. Após o duelo, o colombiano retorna ao São Paulo para o restante da temporada.

Sendo assim, as boas atuações de James a nível de internacional podem ser imprescindíveis para o sucesso do atleta no São Paulo. O meia já demonstrou que pode contribuir mais para o Tricolor.