Athletico-PR celebra 100 anos de história com uniformes especiais; veja

Do UOL, em São Paulo

O Club Athletico Paranaense completa 100 anos de história hoje e, para celebrar, a Umbro lançou a nova coleção de uniformes para a temporada de 2024.

Os detalhes

Os conjuntos oficiais de jogo 1 e 2 foram inspirados no centenário do clube e mesclam tradição e homenagem à história do Athletico.

A estreia dos novos uniformes vai acontecer no duelo contra o Operário Ponta Grossa, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense, amanhã (27).

O vermelho é a cor predominante da camisa número 1, com listras em diagonal representando os quatro ventos do Furacão, em preto na parte da frente e em vermelho tom sobre tom nas costas.

Já a camisa número 2 tem predomínio da cor dourada em homenagem ao centenário do Furacão com as listras em diagonal em preto.

É um grande orgulho podermos homenagear o centenário do nosso clube ao lado da Umbro, através dos uniformes da temporada 2024. Ao longo dos 100 anos, o Athletico foi construído pelo esforço e amor de muitas pessoas, que dedicaram suas vidas ao clube. Tenho a certeza de que os uniformes que serão utilizados neste ano terão um espaço especial nas coleções dos torcedores que mais amam o Athletico.

Mauro Holzmann, Diretor Comercial e de Marketing do Athletico Paranaense.

Imagem: Divulgação

Novidades

As camisas de goleiros possuem três variantes de cores: azul marinho, roxo e preto.

Parceiros desde 1995, o clube e a Umbro lançam, pela primeira vez junto com as camisas de jogo, a coleção torcedor, em que o escudo do clube e o diamante da Umbro serão aplicados em bordado nas cores prata e fosco.