Artilheiro em 2016, Calleri volta a disputar a Libertadores com o São Paulo

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, vai enfim poder voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Artilheiro da competição em 2016, com oito gols, o argentino ainda não jogou o torneio desde seu retorno ao Tricolor, em 2021.

Em 2016, Calleri foi o principal nome da campanha do São Paulo na competição. O Tricolor encerrou sua participação naquela edição na semifinal, quando foi eliminado pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

O camisa nove do São Paulo, que na época ainda vestia a 12, dividiu a artilharia com Miguel Borja, do Atlético Nacional, e Marco Ruben, do Rosario Central.

O argentino também ficou marcado pelos quatro gols na goleada do São Paulo contra o Trujillanos, por 6 a 0, além dos tentos decisivos diante de River Plate e The Strongest.

Agora, Calleri tenta espantar o fantasma da Libertadores de 2016. O atacante e o São Paulo iniciam a trajetória em busca do tetra na próxima quinta-feira, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).