A história do País Basco, a seleção que só joga amistosos

Na atual Data Fifa, a seleção do País Basco voltou a jogar depois de quase quatro anos, empatou com o Uruguai por 1 a 1 e levantou questionamentos sobre o fato de só poder disputar amistosos.

O que aconteceu

No estádio San Mamés, em Bilbao, a equipe basca convocou apenas atletas que atuam na região. Real Sociedad e Athletic Bilbao formaram a base da escalação.

Em campo, Álvaro Djaló marcou o gol da seleção do Pais Basco ainda no primeiro tempo. Vecino empatou para o Uruguai no início da etapa final.

A partida marcou o retorno da equipe aos gramados depois de quatro anos de ausência. O Pais Basco só pode disputar amistosos e está proibido de participar de competições oficiais.

| Álvaro Djaló cumpriu 75' pelo País Basco e marcou um belo golo frente ao Uruguai de Zalazar , que no regresso à seleção também foi titular e cumpriu 65'.



O avançado deixou uma boa imagem junto dos adeptos bascos no San Mamés, estádio do seu futuro clube pic.twitter.com/38VxrPSY0z ? SC Braga News (@news_braga) March 24, 2024

O País Basco

O País Basco é uma região localizada no norte da Espanha e sudoeste da França. A população já passou dos 3 milhões de habitantes.

Em 1930, a união das federações de Biscaia e Gipuzkoan possibilitou a criação da primeira equipe, chamada de Basconia. A estreia aconteceu em junho daquele ano contra a Catalunha e terminou com vitória dos bascos por 1 a 0.

Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão ???



Álvaro Djaló já marca no jogo de estreia pela Seleção do País Basco! ??#PorMais pic.twitter.com/OJW6b9Llln ? SC Braga (@SCBragaOficial) March 23, 2024

Seis anos depois, a seleção do Pais Basco precisou mudar de nome devido à Guerra Civil Espanhola. O time também ficou proibido de atuar durante a Ditadura Franco.

A região sempre contou com muitos conflitos armados entre grupos separatistas. Hoje, o País Basco detém um estatuto de autonomia dentro da Espanha.

A história da seleção do País Basco

Depois do fim da Ditadura Franco, a seleção do País Basco voltou a realizar amistosos pelo mundo com o nome de Euskadiko selekzioa. A equipe sempre foi formada apenas por jogadores da região.

VIU ESSA? Confira a convocação realizada pelo País Basco para amistoso contra o Uruguai, no San Mamés, em Bilbao.



Pra quem não sabe, o País Basco é uma comunidade autônoma e sua Seleção não é considerada pela FIFA. pic.twitter.com/1HyM8knubZ ? Futebol e Notícias (@futbolenoticias) March 20, 2024

Apesar da longa trajetória, a equipe não pode disputar competições oficiais. A única possibilidade restante é a participação em amistosos.

A Uefa e a Fifa não consideram a seleção do País Basco como uma equipe nacional independente. Os jogos realizados não são levados em conta pelas entidades.

Desde 2020, o governo local e a Federação de Futebol Basca lutam pelo reconhecimento como um membro afiliado da Fifa e da Uefa. O assunto segue em discussão.