Visando estreia na Libertadores, Fluminense retorna aos treinamentos nesta terça-feira

O elenco do Fluminense ganhou folga por alguns dias. Os jogadores voltam aos treinos nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho. O técnico Fernando Diniz vai iniciar a preparação para a estreia na Fase de Grupos da Libertadores.

O comandante espera contar com força máxima para atividade. No entanto, para isso, Diniz ainda depende da recuperação de alguns jogadores titulares que ficaram de fora do confronto contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, entre eles Samuel Xavier, Ganso e Cano.

Elas estão muito bem cuidadas!?????? Que comece a @libertadoresbr 2024! Queremos o bicampeonato! ???? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/dp1rjkkfEf ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 25, 2024

O volante André (Brasil) e o meia Arias (Colômbia) estão com suas respectivas seleções na disputa dos amistosos e só voltam aos trabalhos entre quinta e sexta-feira, ainda desta semana.

Pela primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, os tricolores encaram o Alianza Lima-PER, fora de casa, no dia 3 de abril. A bola rola no Estadio Alejandro Villanueva a partir das 21h30 (de Brasília). A equipe comandada por Diniz defende o título continental, conquistado pela primeira vez na última temporada.