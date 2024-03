Vini mudou de ideia sobre deixar Real: 'Se saio, dou o que racistas querem'

Vini Jr admitiu que pensou em sair do Real Madrid diante dos inúmeros casos de ofensas racistas direcionadas a ele. Mas o atacante brasileiro não quer dar esse gosto a quem o ofende.

"Pensei muito sobre sair daqui. Mas se saio daqui, estou dando o que querem aos racistas. Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez a minha cara. Sigo evoluindo para isso. Jogar futebol e fazer a alegria das minhas pessoas e de todos que vão ao estádio. Racistas sempre serão minoria. Como sou um jogador atrevido, que joga no Real Madrid e ganhamos muitos títulos, é complicado. Mas vou seguir firme e forte pois presidente me apoia, o clube me apoia, para que eu continue e possa ganhar muitas coisas", disse o atacante da seleção brasileira, na coletiva de véspera do amistoso contra a Espanha.

Apoio dos companheiros negros e brancos na Liga. "Creio que todos os jogadores me apoiam, escrevem mensagem. Saem à imprensa para dizer que é triste e tem que mudar. Sempre agradeço. Quero seguir lutando, sabem de toda a dificuldade de treinar todos os dias, jogar, viajar, e pensar no que pode acontecer no campo. Quero ir a campo para jogar e fazer o melhor. Sou assim, amo jogar futebol. Jogo até nas férias. Quero jogar futebol para fazer grandes coisas. Williams joga bem, é um grande cara. Ele me defender jogando pela Espanha é muito importante para mim".

A Espanha é racista? "Estou seguro que a Espanha não é um país racista, mas há muitos racistas daqui. E muitos nos estádios. Isso precisa mudar porque as pessoas talvez não saibam o que é racismo. Eu com 23 anos tenho muito a ensinar. O racismo de fato me afeta e deixa minha família triste. Como o Julio Baptista disse, eu achei que tinha menos, mas desde que denunciei as coisas aumentam. Não são punidos e têm mais força. Todas as palavras que dizem sobre a cor da pele me pode afetar em campo. Então falam para eu jogar mal, mas há outras maneiras. Não vou ter problema com eles, só quero jogar, estar bem. Poder ir a todos os campos da Espanha sem preocupação".