Vini Jr. e Rodrygo participam de ação contra o racismo na véspera de amistoso com a Espanha

Nesta segunda-feira, na véspera do amistoso entre Brasil e Espanha, jogadores e dirigentes de ambas as seleções se encontraram no Estádio Santiago Bernabéu, palco da partida, em uma campanha de combate ao racismo, promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol. Entre os atletas, estavam os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, junto aos espanhóis Lamine Yamal e Nico Williams. Além deles, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também compareceu com o diretor esportivo da seleção espanhola, Albert Luque.

Segurando a camisa da seleção adversária, os jogadores se misturaram e posaram para uma foto no gramado.

"Não há mais espaço para racistas no futebol. Esse será o recado claro que vamos dar nesta terça-feira para todo mundo", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Além disso, a CBF informou que durante a execução do hino nacional, a Seleção Brasileira vestirá um casaco da campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade". O slogan da iniciativa estará escrito em português, inglês e espanhol na parte de trás da vestimenta. Por fim, o ônibus da delegação e a flâmula do jogo seguem também a identidade da campanha.

VESTIMENTA ESPECIAL! ???? Na hora do hino nacional, a Seleção Brasileira vestirá um casaco da campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade". O slogan da iniciativa estará escrito em português, inglês e espanhol na parte de trás do casaco para atingir fãs de futebol de todo o mundo.... pic.twitter.com/WkczKyW9gG ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2024

O amistoso acontece nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.