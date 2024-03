Arboleda é flagrado em boate nos EUA com colega de seleção de 16 anos

Foi vazado hoje (25) um vídeo no qual aparece Arboleda, zagueiro do São Paulo, curtindo uma boate em Nova Iorque, nos EUA, ao lado de Kendry Páez e Gonzalo Plata, seus companheiros na seleção do Equador.

No vídeo é possível ver Arboleda dançando com uma mulher e mostrando um bolo de dinheiro. O caso teria acontecido na noite anterior ao jogo do Equador contra a Itália, na Red Bull Arena, em Nova Iorque, no último domingo.

Na ocasião, os sul-americanos acabaram sendo derrotados por 2 a 0. Gonzalo Plata foi titular, e Kendry Páez acionado durante o jogo, enquanto Arboleda permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

#Urgente EN LA TRI SE FILTRA VIDEO DE JUGADORES EN UN NIGTH CLUB DE NY, NOCHE ANTES DEL PARTIDO CONTRA ITALIA, KENDRY PAEZ, GONZALO PLATA Y ARBOLEDA APARECEN EN EL VIDEO.#kendryPaez #GonzaloPlata #ARBOLEDA #LaTrienelchongo pic.twitter.com/KXNBBM2nmg -- 🇪🇨 La Data Ec (@LaDataEc) March 25, 2024

Na última quinta-feira (21), o Equador disputou outro amistoso, contra a seleção da Guatemala. Nesta partida, Arboleda foi titular, Gonzalo Plata entrou durante o duelo e Kendry Páez ficou no banco.

Reincidência

Esta não é a primeira vez que Arboleda aparece curtindo a vida noturna. Em 2020, o jogador do São Paulo foi flagrado em uma festa durante a pandemia e gerou revolta de torcedores do time brasileiro.

O vídeo dos equatorianos em uma bota nos EUA também repercutiu mal pela participação de Kendry Páez, de apenas 16 anos e é tratado como uma das maiores joias da história do futebol equatoriano. Atualmente ele defende o Independiente del Valle, mas jogará no Chelsea em julho de 2025, quando já terá completado 18 anos de idade.