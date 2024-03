Varela volta aos treinos do Flamengo após ser liberado pelo Uruguai

O técnico Tite ganhou um reforço na preparação para as finais do Campeonato Carioca. Isso porque o lateral direito Varela retornou ao Rio de Janeiro neste fim de semana após atuar pelo Uruguai.

Varela foi liberado da seleção uruguaia para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil. Com isso, o lateral voltou aos treinos no Ninho do Urubu com o restante do elenco do Flamengo.

O jogador foi titular por todo o jogo de sábado, quando o Uruguai empatou por 1 a 1 com a seleção do País Basco, e deve estar disponível contra o Nova Iguaçu. A partida de ida da final do Estadual será neste sábado, no Maracanã, às 17h (de Brasília).

O Rubro-Negro ainda espera os retornos de Viña, De la Cruz e Arrascaeta. Os três vão participar do amistoso entre Uruguai e Costa do Marfim nesta terça-feira, na França, e irão se reapresentar ao Flamengo.