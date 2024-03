Thornton brilha nos segundos finais, e Botafogo vence São Paulo no NBB

Em jogo bastante equilibrado, o Botafogo contou com grande atuação de Thornton nos momentos decisivos e venceu o São Paulo por 83 a 79 no NBB.

O cestinha da partida foi o americano Thornton, que marcou 35 pontos. Pelo lado do Tricolor, Fischer anotou 24.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 43 pontos e pulou para o 16º lugar. A equipe conquistou a nona vitória em 34 jogos disputados e só volta a jogar no dia 8 de abril, contra o Corinthians.

Já o São Paulo estacionou no 11º lugar, com 45 pontos. O Tricolor volta para a quadra na quinta-feira (28) e encara o Flamengo, às 20h.

Como foi o jogo

Tricolor começou melhor! Com mais força no garrafão, o São Paulo se aproveitou bem da força e qualidade de Bennett. Nas jogadas de infiltração junto com Ansaloni, o americano marcou pontos importantes na partida.

Fogão reagiu no 2º quarto! Apostando nos vários arremessos, o Botafogo conseguiu tirar a diferença de um ponto do primeiro período e abriu boa vantagem. Destaque para Thornton, que participou das melhores jogadas e deixou o time carioca com vitória parcial de 45 a 42.

Jogo equilibrado! Com a vantagem em boa parte da partida, o Glorioso se manteve na frente e seguiu contando com o brilho de Thornton. O americano comandou praticamente todas as jogadas perigosas do time carioca.

Virada incrível! Apesar do domínio, o Botafogo vacilou no quarto período e viu o São Paulo abrir vantagem nos minutos finais. Porém, Thornton decidiu com duas cestas de três nos segundos decisivos e garantiu a vitória carioca por 83 a 79.