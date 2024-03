Com a missão de juntar os cacos após eliminação no Paulistão, o São Paulo entra na última semana livre antes da estreia na Libertadores.

Após folga no último domingo, o Tricolor retoma a preparação nesta segunda-feira para o duelo, às 9h30 (de Brasília). No mesmo horário, o time de Thiago Carpini trabalhará até sábado e volta a folgar no próximo domingo.

Depois disso, o São Paulo terá mais três dias de preparação para a primeira partida na Libertadores 2024. O Tricolor está em busca do tetra, tendo levantado o título em 1992, 1993 e 2005.

A estreia será contra o Talleres às 21h (de Brasília) do próximo dia 4, na Argentina. O rival já foi algoz do Tricolor em 2019, na fase eliminatória anterior à fase de grupos.

No Grupo B, o São Paulo também terá como rivais Barcelona-EQU e Cobresal-CHI. No ano, o time comandado por Carpini disputou 14 jogos, com seis vitórias, seis empates e duas derrotas.

Veja programação do São Paulo:

Segunda-feira (25)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Terça-feira (26)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Quarta-feira (27)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Quinta-feira (28)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Sexta-feira (29)

09h30



Treino



CT da Barra Funda

Sábado (30)

09h30



Treino



CT da Barra Funda