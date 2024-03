Santos fará treino no CT do Corinthians antes de semi do Paulistão na Neo Química Arena

O último treino do Santos antes da semifinal do Campeonato Paulista será no CT do Corinthians. A atividade está marcada para esta terça-feira, véspera do jogo contra o Red Bull Bragantino.

Como a partida será na Neo Química Arena, a diretoria e comissão técnica do Peixe decidiram antecipar a ida à capital paulista para evitar problemas na logística. O treino não será no estádio para preservar o gramado.

Vale lembrar que o jogo-treino entre ambas as equipes, que estava marcado para a última sexta-feira, precisou ser desmarcado após o Timão ficar preso em um engarrafamento na Via Anchieta.

O elenco do Corinthians não estará no CT Dr. Joaquim Grava pois irá disputar um amistoso contra o Londrina, em Cascavel, às 20 horas (de Brasília).

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Santos encara o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Por que na Neo Química?



O Santos decidiu tirar o jogo da Vila Belmiro e levar para o estádio do Corinthians para atrair o maior público possível para apoiar o time, além de aproximar o clube dos torcedores que residem na cidade de São Paulo. Recentemente, o Santos venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis.

O Peixe já havia tentado levar o jogo das quartas de final para a Neo Química, mas não gostou das condições impostas pela FPF e decidiu manter o duelo com a Portuguesa na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille venceu nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal.

Para atuar na Arena, ficou acordado que o Alvinegro Praiano arcará com os custos operacionais do jogo, que deve girar em torno da casa dos R$ 800 mil. Mas mais do que isso, o Timão exigiu ao Peixe o pagamento de um aluguel de aproximadamente R$ 700 mil.

Por ser semifinal, a renda do duelo vai ser dividida entre Santos e Red Bull Bragantino.

Na última quinta-feira, diretores de Corinthians e Peixe realizaram uma vistoria no estádio. As partes assinaram um termo, deixando claro que qualquer cadeira quebrada ou estrutura danificada por santistas será custeada pela diretoria do Peixe. Pela rivalidade entre os clubes, há um temor de que isso ocorra.