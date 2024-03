Santos entra em reta final de preparação e tenta recuperar bom futebol para decisão no Paulista

Depois de uma semana cheia de treinos, o Santos entra na reta final de preparação para a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo contra o Red Bull Bragantino está marcado para quarta-feira, e o Peixe precisará provar que fez por merecer chegar nesta fase.

Isso porque o time de Fábio Carille vem deixando a desejar desde que garantiu a sua classificação antecipada para as quartas de final do Estadual. A equipe conquistou uma vaga no mata-mata com quatro rodadas de antecedência, após vencer o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbis.

Até então, o Alvinegro Praiano vinha apresentando um bom futebol e surpreendendo a muitos, já que o clube vem de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Já nos últimos compromissos, o Santos caiu bem de rendimento. Desde que se classificou, foram quatro jogos, com duas vitórias, um empates e duas derrotas - a equipe soma três derrotas no campeonato inteiro.

Os dois triunfos foram suados. O time venceu o São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis, onde o apoio de mais de 50 mil pessoas foi crucial para o resultado, e a Inter de Limeira por 3 a 2, na Vila Belmiro.

As derrotas foram para Novorizontino, por 2 a 1, em casa, e Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid.

O empate foi contra a Portuguesa, por 0 a 0, na Vila Belmiro, pelas quartas de final. Os mandantes tiveram que levar a melhor nos pênaltis para chegar à semifinal.

Depois do embate com a Lusa, começou a data Fifa. Assim, Carille está tendo mais tempo para tentar arrumar o time para, quem sabe, retomar o bom futebol que o clube apresentou no começo do ano.

O Santos encara o Massa Bruta na quarta-feira, pela semifinal do Paulistão, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos.