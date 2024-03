Real Madrid estuda contratação de promessa argentina do River Plate

Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid está observando o jovem Franco Mastantuono, do River Plate, de apenas 16 anos, para uma possível investida. O jogador tornou-se o mais jovem a marcar com a camisa do clube argentino, após cravar contra o Excursionistas, na vitória de 3 a 0 pela Copa da Argentina.

Nas últimas semanas, pessoas enviadas do Real Madrid, além de viajarem ao Brasil para acompanhar de perto Endrick, do Palmeiras, ampliaram a visita até Buenos Aires, para acompanhar a evolução de um grupo de jovens do River Plate que chamaram a atenção, tendo Mastantuono como destaque. O meio-campista canhoto acumula convocações para as seleções de base da Argentina.

Vendo o interesse da equipe espanhola, o River Plate agiu e renovou o contrato de Mastantuono até dezembro de 2026 e inclui uma multa rescisória de 45 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões), chegando a 50 milhões (cerca de R$ 271 milhões) nos últimos dez dias da janela de transferências. A Fifa estabelece que menores de 18 anos não podem ter contrato válido por mais de três anos.

Franco Mastantuono, por ter apenas 16 anos, só poderá chegar à Europa, caso o interesse do Real Madrid se transforme em oferta, no meio de 2026, quando completará 18 anos. Essa operação assemelha-se a de Endrick, que chegará ao multicampeão europeu ao final desta temporada, mesmo com sua contratação concretizada em dezembro de 2022.