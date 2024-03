Primeiros testes: Palmeiras agenda treino no Allianz Parque antes de semifinal do Paulistão

Os jogadores do Palmeiras terão um primeiro contato com o novo gramado do Allianz Parque antes da semifinal do Campeonato Paulista. O clube programou um treino para a equipe principal na quarta-feira, véspera do jogo contra o Novorizontino.

A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Massini, em seu perfil na rede social X, e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Depois das atividades, o clube entregará o gramado à Real Arenas para concluir os ajustes necessários antes do duelo decisivo que acontece às 21h35 (de Brasília) da quinta-feira, no local.

O jogo decisivo da reta final do Estadual será o segundo do Verdão no Allianz. A equipe retorna ao local depois de dois meses. O último compromisso lá foi no dia 28 de janeiro, o quando o Alviverde venceu o Santos, por 2 a 1, em duelo da terceira rodada da fase de grupos.

Depois disso, o gramado passou por reforma, que foi finalizada apenas no dia 16 de março. A conclusão da obra coincidiu com o duelo das quartas de final. Nessa data, o Verdão enfrentou a Ponte Preta, na Arena Barueri, e venceu por 5 a 1. Nos dias 18 e 19 de março, o Palmeiras fez testes no gramado com a equipe sub-20 sob supervisão de profissionais do Departamento de Futebol e da comissão técnica.

Na reforma, foram removidos os termoplásticos, material que derreteu devido às altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo, e formou uma pasta, deixando o gramado sintético em condições ruins. No lugar, foram plicadas 22 toneladas de cortiça importada de Portugal.

Antes de treinar no Allianz, o Verdão faz mais um treino na Academia de Futebol nesta terça-feira, às 10 horas.

