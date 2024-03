Portal: Fenerbahçe avalia sair da Turquia após briga e disputar o Espanhol

O Fenerbahçe decidirá se vai deixar o Campeonato Turco após a invasão de campo protagonizada por torcedores do Trabzonspor. Caso opte pela saída, o clube projeta ingressar em La Liga.

O que aconteceu

O Fenerbahçe convocou uma Assembleia Geral para decidir se vai deixar a Superliga Turca. A decisão será tomada na terça-feira (2).

A equipe entende que a participação no futebol do país ficou ameaçada após a briga entre torcedores do Trabzonspor e atletas do Fener. No momento, o time é o segundo colocado no torneio.

Caso decida deixar o campeonato, o Fenerbahçe projeta a chance de ingressar em La Liga. De acordo com o portal de notícias turco BPT, Bélgica, Holanda, Espanha e França também estão no radar da diretoria.

A briga

O Fenerbahçe visitou o Trabzonspor no Papara Park e venceu o jogo por 3 a 2. O jogo aconteceu no dia 17 de março, pela Süper Lig.

O time visitante chegou a abrir vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Os anfitriões conseguiram o empate na segunda etapa, mas sofreram o gol da derrota aos 87 minutos.

Após o apito final, jogadores e comissão técnica do time de Istambul permaneceram no gramado para comemorar a vitória. Os vencedores são vistos pulando e se abraçando enquanto vaias são ouvidas da arquibancada.

Alguns segundos depois, a torcida da casa invadiu o campo e foi para cima dos adversários. Seguranças e policiais tentaram controlar a situação enquanto parte dos visitantes deixa o gramado.