No 1º treino de Milito, Zaracho fica à disposição do Atlético-MG para finais do Estadual

Nesta segunda-feira, o técnico Gabriel Milito teve o seu primeiro dia de trabalho no Atlético-MG. O argentino recebeu uma notícia positiva: o meia Zaracho está de volta e à disposição para as finais do Estadual, contra o Cruzeiro.

O jogador foi liberado do departamento médico após se recuperar de uma lesão muscular sofrida no começo de fevereiro. Ele, então, está pronto para participar das atividades com o restante do elenco.

Na primeira sessão de treinos, Milito conversou com o grupo na academia, com a presença da comissão técnica, do diretor de futebol Victor e dos demais membros dos departamentos de futebol do Atlético-MG. Depois, ele comandou um trabalho técnico e tático.

? DM Informa O meio-campista Zaracho está recuperado de lesão e foi totalmente liberado pelo Departamento Médico do Clube! Pra cima, Matí! ??? pic.twitter.com/BUPyMbSc3g ? Atlético (@Atletico) March 25, 2024

Já na parte da tarde, o treinamento foi intenso, com uma integração entre os auxiliares de Milito e a comissão técnica fixa do Galo. Pelo título do Estadual, o Atlético-MG terá pela frente o Cruzeiro em dois jogos.

Pela campanha superior ao rival, a Raposa joga por empate no agregado. O primeiro confronto será nesse sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV.