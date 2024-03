'Neymar hoje está mais para videogame do que futebol real', dispara Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que Neymar hoje é mais jogador de videogame do que na vida real. Para ele, a seleção brasileira precisa virar a página do seu principal craque na última década e apostar no futebol coletivo e competitivo mostrado contra a Inglaterra.

Primeiro, o vestiário está mudando. Se você tira Marquinhos, Casemiro, Thiago Silva, o vestiário está mudando. Segundo, o Neymar hoje está mais para videogame, como o Bobby Charlton [citado por Endrick após a partida contra Inglaterra], do que para futebol real. Há quanto tempo ele não joga bem? E mais: Neymar nunca jogou num time coletivo na seleção, sempre foi em torno dele. Ele é o melhor jogador brasileiro hoje? Não é, não é. Quantos anos ele vai ter na Copa do Mundo? Então, ele está mais pro videogame do que pro futebol real. Arnaldo Ribeiro

Confira o Posse de Bola na íntegra