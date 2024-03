Mauro Cezar: 'Dorival foi bem, mas Diniz foi tão mal que tudo é maravilha'

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola a vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley na estreia de Dorival Jr como técnico da seleção brasileira. Na visão de Mauro, o treinador foi muito bem, mas a boa impressão deixada pelo time se explica também pela passagem ruim de Fernando Diniz no cargo.

'Dorival foi muito bem': "Não dá pra achar que um jogo vai revolucionar o futebol de um time ou seleção. É que a gente vive aqui no Brasil na base de surfar na corrente para ganhar engajamento. Então, quem vai ficar falando mal ou criticando um aspecto ou outro? Você pode vencer o jogo, mas nem tudo é ponto de elogio. O Brasil desceu o cacete na Inglaterra, o Bellingham foi caçado na maior parte do jogo, quando o Neymar toma porrada, ah, o Neymar foi caçado, mas quando o Brasil caça também? É do jogo, acontece, não acho que seja nenhum absurdo, pode-se jogar assim também, você se expõe, tem um risco de tomar um cartão vermelho, não aconteceu, mas isso faz parte de uma estratégia que foi a possível para o Dorival, que foi muito bem, ele foi muito bem".

'É só um jogo, não justifica todo esse oba-oba': "Montou o time para jogar em transição, o time marcou no seu campo, procurou dar poucos espaços, tinha jogadores velozes, aproveitou bem também o fato de o Southgate contar com zagueiros que ele não deveria convocar. Aí eu falo do Mcguire, que não tem a menor condição, já está marcado e erra demais, e no segundo tempo o gol da vitória é um erro clamoroso do Dunk, o que o Dunk faz numa seleção? Jogador fraquíssimo, de time pequeno, ele cabeceia a bola nos pés do Andreas Pereira que faz um ótimo lançamento, o Vinícius perde o gol e o Endrick faz. Depois, o Brasil ainda teve mais uma chance, que o Endrick perdeu o finalzinho, podia ser 2 a 0 com gol dele. O Brasil fez um bom jogo, se organizou bem dentro do possível, mas evidentemente é um jogo só, não justifica todo esse oba-boa".

'Diniz foi tão ruim na seleção que tudo é maravilha': "A passagem de Diniz foi tão catastrófica, tão ruim, que qualquer coisa parece uma maravilha. Então, as pessoas não param para pensar que o Brasil não vai poder jogar em transição, jogar em contra-ataque, em muitos dos jogos que fará no futuro próximo. Amanhã, contra a Espanha, sim, que a Espanha vai ficar com a bola provavelmente, geralmente é o que acontece nos jogos da Espanha. Aí o Brasil vai ficar no seu campo, usar a mesma estratégia e o mesmo time, quem sabe com Endrick no lugar do Raphinha. Seria até mais interessante, Rodrygo, Endrick e Vinícius, o ataque do Real Madrid em breve. Ele pode jogar da mesma forma, mas não vai poder ser assim em muitos jogos que o Brasil vai ser protagonista. Dorival vai ter que avançar no trabalho, ele vai ter tempo para isso, vai ter Copa América e ele vai ficar mais de um mês com os caras".

Confira o Posse de Bola na íntegra