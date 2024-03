Internacional x Juventude: onde assistir e horário da semifinal do Gaúcho

O Internacional recebe o Juventude pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada, hoje, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h45 (de Brasília).

O confronto terá transmissão da RBS TV (TV aberta) no Rio Grande do Sul e no Premiere (streaming) para o resto do país. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

No confronto de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

O Inter terminou a primeira fase na liderança do torneio, com 85% de aproveitamento. A equipe venceu nove jogos, empatou um e perdeu um.

O time colorado teve a melhor defesa do Gaúcho, com apenas sete gols sofridos. No ataque, ficou atrás somente do Grêmio que fez 23 gols, contra 21.

Nas quartas de final eliminou o São Luiz, em casa, por 3 a 0.

Já o Juventude foi o quinto colocado com 45% de aproveitamento. Foram quatro vitórias, quatro derrotas e um empate.

Eliminou o Guarany, por 4 a 0, para se classificar para a semifinal.

Do outro lado, Grêmio e Caxias fazem a outra semifinal, amanhã. O time de Renato Gaúcho venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

Internacional x Juventude - Semifinal

Data e hora: 25 de março, às 21h45

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Transmissão: RBS TV e Premiere