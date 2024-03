Guilherme, Mayara e Núbia conquistam duplo ouro na Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo

A Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo, disputada sábado e domingo (23 e 24), no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, também teve seus destaques apesar da chuva e do vento forte que marcou o fim de semana, especialmente o sábado. Guilherme Kurtz (Praia Clube/Exército/Futel-MG), Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) e Núbia de Oliveira (EAF Jaguarari-BA) conquistaram duas medalhas de ouro cada um.

Guilherme venceu os 800 m, com o tempo de 1:51.02, seguido de Joelson Pereira Mesquita (APA Petrolina-PE), com 1:51.83. Nos 1.500 m garantiu o ouro, com 3:47.78, com Jânio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças (MT) em segundo lugar, com 3:49.19.

Mayara dos Santos também venceu os 800 m e os 1.500 m. Nos 800 m, obteve a marca de 2:10.82, seguida de Liliane dos Santos Mariano, também do Pinheiros, com 2:12.75. Nos 1.500 m, Mayara ganhou com 4:41.53 e Liliane ficou novamente na segunda colocação, com 4:45.57.

No próximo domingo (24) é dia de Prêmio Loterias Caixa Melhores do Atletismo de 2023. ? Confira os finalistas das categorias de Atleta da Galera e Atleta Revelação! ? #Atletismo2023 #PrêmioLoteriasCaixa pic.twitter.com/qhuyMwZpmu ? CBAt (@bra_atletismo) March 20, 2024

Já Nubia venceu os 10.000 m no sábado, com 34:26.42, e os 5.000 m no domingo, com 16:31.92. No masculino, Ederson Vilela Pereira (Pinheiros-SP) ganhou os 10.000 m (30:11.25). Nos 5.000 m masculino o campeão foi Bruno Diego Oliveira do Prado (Orcampo-SP), com 14:53.54.

Tainara Mees e Balotelli brilham na Copa Brasil de Combinadas

Ainda no último fim de semana, em Bragança Paulista (SP), a Copa Brasil de Provas Combinadas teve bom índice técnico. José Fernando Ferreira Santana, o Balotelli (Praia Clube/Exército/Futel-MG) conseguiu bons resultados no domingo (24/3) para assegurar o título do decatlo adulto. Ele somou 7.435 pontos, e ficou à frente de Felipe Vinícius dos Santos (Pinheiros-SP), que alcançou 7.254, seguido de Pedro de Oliveira (Praia Clube-MG), com 6.955 pontos.

No heptatlo adulto, Tainara Mees foi a vencedora, com 5.198 pontos. Tamara Alexandrino de Sousa terminou na segunda colocação, com 5.098. As duas atletas defendem o Praia Clube. Raiane Vasconcelos Procópio (Pinheiros-SP) levou o bronze, com 5.022 pontos.

Na classificação geral de todas as categorias no quadro de pontos por clubes, o Praia Clube/Exército/Futel foi o vencedor, com 100 pontos, seguido do AD Centro Olímpico (SP), com 78, e da ADC São Bernardo (SP), com 64 pontos.