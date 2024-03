Goleada por 8 a 2 e briga com Messi: quem é Quique Setién, alvo do Botafogo

Ex-Barcelona, Quique Setién entrou na mira do Botafogo para assumir o cargo de técnico. Seu último trabalho foi no Villarreal, em setembro do ano passado.

O que aconteceu

Aos 65 anos, Setién virou o alvo principal do Glorioso para comandar a equipe no restante da temporada. A informação foi divulgada pelo jornal "As", da Espanha.

Segundo a publicação, o Botafogo procura um treinador que tenha um jogo propositivo. Com trabalhos ofensivos, Quique Setién iniciou as negociações com John Textor, dono do clube.

Quique Setién começou a carreira no futebol como jogador. Atuando no meio-campo, ele se destacou no Racing Santander, onde marcou 78 gols em 369 partidas disputadas.

Quem é Quique Setién

Duras goleadas sofridas, sem títulos no currículo e uma relação nada amigável com Messi. Quique Setién coleciona mais pontos negativos do que positivos ao longo da carreira como treinador.

Por exemplo Quique Setién estava perto de Lionel Messi, na sequência Setién olha pro jogador, e ver Messi dando ordens a Semedo. Piqué ignora o treinador, enquanto Setién fala com Sergi Roberto e Jordi Alba. E Messi seguiu ignorando Setién e mandando.



: Deportes Cuatro https://t.co/EBKbswqiRx pic.twitter.com/tv07ou4tID ? Gazeta Botafogo ? (@agazetabotafogo) March 24, 2024

Ele passou por Racing Santander, Poli Ejido, seleção de Guiné Equatorial, CD Logroñes e Lugo, seu comando mais longevo, com 258 partidas. Setién não conquistou títulos em nenhum dos trabalhos.

Já com mais experiência, o treinador foi contratado pelo Las Palmas, onde ficou por uma temporada e meia. No trabalho, Quique Setién conseguiu impor estilo de jogo ofensivo e que chamou atenção.

Ao se destacar, Quique Setién ganhou oportunidade de trabalhar no Betis e voltou a repetir o bom trabalho que o fez ser contratado. Mesmo assim, o espanhol seguiu sem conquistar títulos.

Não deixou saudade

Em destaque no futebol espanhol, Quique Setién foi contratado pelo Barcelona no ano de 2020. Mas sua passagem no comando de Messi e companhia durou sete meses.

O período na Catalunha teve relação ruim com Messi e goleada sofrida por 8 a 2 diante do Bayern de Munique na Champions League. O resultado custou o emprego do espanhol.

Quique Setién vs elenco Barcelona



Se aproxima de Eder (auxiliar téc), Messi gira, Luís Suárez como os demais segue adiante, mas Sarabia que chama Messi, que gira outra vez, observem a cara de reação de Quique Setién. Tendo que enfrentar o terror vindo da maior estrela do Barça. pic.twitter.com/BUW4ACD4SW ? Gazeta Botafogo ? (@agazetabotafogo) March 24, 2024

Depois do péssimo trabalho no Barcelona, Quique Setién ficou dois anos sem trabalhar. Seu retorno aconteceu no ano passado, quando dirigiu o Villarreal por um mês.

Relação ruim com Messi

Durante a passagem na Catalunha, o treinador não teve boa relação com Messi. Setién nunca abriu o motivo para tal, mas deu indícios de que o contato não foi bom.

Prefiro não falar de Messi. É verdade que depois há situações específicas que são incômodas. Quique Setién, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo