Gabigol nega ter fraudado exame de doping: 'Confio que serei inocentado'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em nota oficial, Gabigol negou ter fraudado o exame de doping. O atacante do Flamengo se mostra confiante de que será inocentado na instância superior, na Suíça.

O que aconteceu

O jogador emitiu uma nota oficial em suas redes sociais. Além de negar fraude e se mostrar confiante de que seu recurso será acatado, ele se disse "decepcionado" com o resultado do julgamento, que o condenou a dois anos de suspensão.

Por conta da punição, ele já está impedido de treinar no Flamengo. O atleta terá que manter a forma física afastado do clube. Ele também não poderá frequentar os vestiários e nem estar envolvido nos protocolos da delegação em dias de jogos.

Veja a nota oficial

"Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude no exame antidoping.

A despeito do meu respeito ao Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudas qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior.

Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substância proibida. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu clube e com o torcedor brasileiro.

Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior.

Agradeço a todos pelo apoio neste momento difícil

Gabriel Barbosa"