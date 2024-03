Gabigol é suspenso por dois anos por fraude em exame antidoping

O atacante Gabriel Barbosa, camisa 10 do Flamengo, foi suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem. O jogador foi acusado de fraudar um exame antidoping no fim de 2023.

O jogador foi julgado na tarde desta segunda-feira. Assim, foi incluído no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem: "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". A pena poderia chegar a quatro anos de suspensão.

O atacante, na ocasião, foi denunciado por não aceitar fazer um teste surpresa e por ter impedido que um dos fiscais acompanhasse o momento da coleta da urina.

O placar do julgamento ficou em 5 a 4 pela suspensão de Gabriel. A pena começa a valer a partir de abril. No entanto, Gabriel pode recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte.