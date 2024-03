Flamengo: Gabigol ainda pode entrar com recurso após ser punido?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi punido com dois anos de suspensão por tentativa de fraude ao exame de doping. Ainda cabe recurso.

O que aconteceu

O camisa 10 rubro-negro foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. O julgamento foi concluído hoje, com votação de 5 a 4 para a punição.

A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Ele está endo defendido pelo advogado Bichara Neto, contratado pelo Fla.

O Rubro-Negro, em nota, disse que vai auxiliar "na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte". No texto, o clube apontou que "entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada".

A punição, se prevalecer após o recurso, vai extrapolar o tempo que Gabigol tem de contrato com o Flamengo. O vínculo atual vence em 31 de dezembro de 2024.

A condenação passa a contar a partir do dia do fato: 8 de abril de 2023. Logo, o atacante do Fla, a princípio, só fica disponível para jogar em abril de 2025.

O que diz o Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada".