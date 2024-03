Flamengo fala em surpresa com gancho de Gabigol e promete recurso na Suíça

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em nota oficial, o Flamengo se disse surpreso com a punição de dois anos de suspensão a Gabigol, dada pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). O clube promete auxiliar o atacante na apresentação de recurso na Suíça.

O que aconteceu

O Rubro-Negro entende que "não houve qualquer tipo de fraude". O Fla complementa dizendo também que "nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada".

Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que tem como pena máxima uma suspensão de quatro anos.

O julgamento que resultou na condenação do atacante do Flamengo aconteceu em duas partes e foi online.

A votação foi apertada: 5 a 4 pela condenação do atacante do Flamengo.

Na semana passada, a sessão foi interrompida após cinco horas de duração e foi retomada hoje. Gabigol foi um dos que deram depoimento.

A punição, se prevalecer após o recurso, vai extrapolar o tempo que Gabigol tem de contrato com o Flamengo. O vínculo atual vence em 31 de dezembro de 2024.

A condenação passa a contar a partir do dia do fato: 8 de abril de 2023. Logo, o atacante do Fla, a princípio, só fica disponível para jogar em abril de 2025.

O que diz o Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada".