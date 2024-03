Família de Di María é ameaçada na Argentina: 'Digam a ele que não volte'

A polícia argentina investiga uma possível ameaça à família de Ángel Di María, em um condomínio em Funes, na região de Rosário, onde o meia do Benfica tem uma casa.

O que aconteceu

Uma bolsa preta com um bilhete endereçado à "Flia Di María" (família Di María) foi deixada em frente ao condomínio fechado na madrugada de hoje (25). Os suspeitos arremessaram o objeto pela janela de um carro cinza.

Ameaça é para o caso de um possível retorno de Di María ao futebol argentino. De acordo com o site "Infobae", os criminosos disseram no bilhete que matarão um membro da família do jogador se ele voltar a Rosário. O jogador foi revelado pelo Rosario Central, um dos principais clubes da cidade.

Diga ao seu filho Ángel que não volte a Rosário ou nós estragamos tudo, matando um de seus familiares. Nem o [Maximiliano] Pullaro [governador da província de Santa Fé, onde fica a cidade] poderá salvá-lo. Nós não jogamos papéis fora, mas jogamos chumbo e gente morta.

Bilhete deixado na porta do condomínio onde moram familiares de Di María, na região de Rosário, na Argentina.

Recentemente, Di María disse que seria um sonho voltar ao time que o revelou. Em entrevista à "ESPN" na semana passada, o meia disse que seria "um sonho poder voltar". Na mesma entrevista, ele disse que os problemas de segurança o assustam.