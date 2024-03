Ex-lateral de Chelsea e Arsenal, Ashley Cole entra para o Hall da Fama do Campeonato Inglês

O ex-lateral esquerdo Ashley Cole foi incluído nesta segunda-feira no Hall da Fama do Campeonato Inglês. O ex-jogador disputou, ao todo, 15 temporadas na liga e conquistou três títulos. Ele iniciou sua carreira pelo Arsenal e se transferiu em 2006 para o Chelsea, onde se tornou ídolo.

A lenda do futebol inglês recebeu um medalhão gravado com seu nome e o ano de sua posse, além de uma doação 10 mil libras (R$ 63 mil) feita pela Premier League para uma instituição de caridade de sua escolha.

A generational defender revered for his consistent excellence. Ashley Cole is the first inductee of the 2024 #PLHallOfFame ? @TheRealAC3 pic.twitter.com/cE4TkuIt5P ? Premier League (@premierleague) March 25, 2024

Ashley Cole foi titular dos Invencíveis, time recordista do Arsenal que foi campeão inglês invicto na temporada 2003/04. Pelos Gunners ele também venceu a competição em 2002. Em 2006, se transferiu para o Chelsea, onde também se tornou ídolo e faturou a liga em 2010.

No total, ele realizou 385 partidas na Premier League, contribuiu para 147 jogos sem sofrer gols, balançou as redes 15 vezes e distribuiu 31 assistências. O inglês falou sobre ter ingressado ao Hall da Fama e não escondeu sua satisfação pelo feito.

"Estou honrado por ingressar no Hall da Fama da Premier League. É uma honra e uma satisfação ser recompensado no final de sua carreira", disse.

Ashley Cole relembrou momentos de sua infância e valorizou os troféus conquistados.

"Passei minha carreira apenas tentando dar o meu melhor e ser bom o suficiente. Você faz isso dia após dia e jogo após jogo. Quando criança, você nunca sonha com nada disso e apenas faz isso por amor ao futebol. Joguei em alguns clubes fantásticos com torcedores incríveis. Ganhar troféus com meu clube de infância, o Arsenal, e com o Chelsea, são lembranças incríveis que sempre estarão comigo."

O ex-lateral também destacou outras lendas que estão no Hall da Fama do Campeonato Inglês.

"É emocionante refletir porque muito trabalho duro foi feito. Para entrar no Hall da Fama ao lado de nomes como Alan Shearer, Thierry Henry, Didier Drogba e Rio Ferdinand, tenho o privilégio de estar na companhia deles."

The moment Ashley Cole received his #PLHallOfFame medallion ? ? @TheRealAC3 ? Premier League (@premierleague) March 25, 2024

O presidente executivo da Premier League, Richard Masters, falou sobre Ashley Cole e não poupou elogios ao inglês.

"Se você perguntar às pessoas qual é o melhor lateral da história da Premier League, muitas delas nomeariam Ashley Cole. Ele se destacou nas equipes campeãs do Arsenal e do Chelsea e ajudou a redefinir a posição graças às suas qualidades defensivas e ofensivas."

"Depois de se destacar ainda jovem no Arsenal, ele será sempre lembrado como parte do icônico time dos 'Invencíveis', cujas conquistas permanecem sem precedentes até hoje", afirmou Richard Masters. "Ele continuou suas vitórias no Chelsea, formando uma parte fundamental de um dos times com mais gols que já vimos, e estamos muito satisfeitos em recebê-lo como o mais recente nomeado para o Hall da Fama da Premier League".