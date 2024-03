Espanha x Brasil: veja informações e prováveis escalações do amistoso

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira trava um amistoso contra Espanha. A bola rola no gramado do Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, a partir das 17h30 (de Brasília).

O Brasil chega animado após vencer a Inglaterra em pleno Wembley, na estreia de Dorival Júnior. O jovem Endrick saiu do banco de reservas para anotar o gol do triunfo de 1 a 0 dos visitantes.

A partida será espacial para Vinícius Júnior, que jogará em casa. O atacante vem se destacando com a camisa do Real Madrid e destacou que vai realizar um sonho ao defender os eu país no estádio do seu time.

"Vai ser um sonho jogar na minha casa aqui na Espanha com a camisa da Seleção. E pela primeira vez com a torcida contra. Vai ser um duelo muito importante para as duas seleções, algumas das maiores do mundo, que faz tempo que não se enfrentam. Gostamos de jogar contra os melhores, como contra a Inglaterra. Conseguimos fazer um grande jogo. Estou muito feliz e ansioso. Espero que o Brasil possa vencer", disse.

Esse será o último amistoso da Seleção antes da Copa América. O torneio está marcado para junho, nos Estados Unidos.

Do outro lado, a Espanha vem de uma amarga derrota de 1 a 0 para a Colômbia, em Londres. Agora, os comandados de Luis de la Fuente buscam uma recuperação para chegarem com moral para a Eurocopa, marcada para junho.

"É um jogo para o qual damos grande importância, poderia ser perfeitamente uma semifinal ou uma final de Copa do Mundo, é um adversário de gala", disse o treinador.

"Sabemos da importância do jogo para melhorarmos. Quando se enfrenta um adversário como o Brasil há mais foco, mais atenção, e queremos estar à altura de tudo o que é gerado em torno de um jogo como este", acrescentou.

Esse será apenas o 10º encontro entre Brasil e Espanha. Os brasileiros levam vantagem. com cinco vitórias, duas derrotas e dois empates. O último embate foi em 2013, quando a Seleção superou os espanhóis por 3 a 0, pela final da Copa das Confederações.

FICHA TÉCNICA



ESPANHA X BRASIL

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha



Data: 26 de março de 2024, terça-feira



Horário: 17h30 (de Brasília)



Árbitro: João Pinheiro



Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

ESPANHA: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Laporte e José Gayà; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal e Álvaro Morata.



Técnico: Luis de la Fuente

BRASIL: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini, Rodrygo e Raphinha



Técnico: Dorival Júnior