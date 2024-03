Endrick cita luta dos pais e valoriza 'vida conquistada com lágrimas'

Endrick publicou uma longa carta para o irmão mais novo, Noah, onde citou os sacrifícios dos pais para que ele se tornasse jogador profissional de futebol.

O que aconteceu

Endrick lembrou quando se mudou do Distrito Federal para São Paulo junto com sua mãe, Cintia. O atacante relatou a melhora na alimentação quando chegou ao Palmeiras, mas citou a dificuldade da mãe.

Endrick e a mãe viveram em uma mesma casa junto com outros atletas da base do Palmeiras. Segundo ele, Cintia dormia em um colchão no chão e, na maioria dos dias, cozinhava apenas o suficiente para ela e o jogador. Os colegas, às vezes, perguntavam se havia sobras.

Nos dias bons, quando o dinheiro rendia, a mãe cozinhava linguiça para os outros meninos. Mas na maioria dos dias, só dava para gente mesmo comer, e ela se sentia muito culpada fazendo comida em casa, porque os meninos sentiam o cheiro da carne cozinhando, e eles perguntavam se tinha alguma para eles também. Endrick, ao The Players' Tribune

O atacante do Palmeiras citou um episódio em que Cintia não tinha mais dinheiro da quantia enviada por Douglas [pai de Endrick]. Ele relatou que ela encontrou um "trocado" e comprou uma bronha de milho que estava há dois dias no mercado.

O pai mandou 50 reais, mas o dinheiro só ficaria disponível no dia seguinte. Ela se ajoelhou e orou a Deus pedindo ajuda. Então, ela pegou a bolsa na cadeira e começou a revirar, cavando até o fundo. Ela achou 2 reais, irmão. Trocados perdidos. Um presente de Deus. Ela foi ao supermercado e comprou broinha de milho de dois dias.

Sobre o pai, Endrick citou o esforço de Douglas para se tornar jogador profissional no passado. Ele chegou a caminhar de Brasília até São Paulo a pé para fazer testes e dormiu sob o teto da bilheteria do estádio do Palmeiras. O jogador também lembrou a ajuda dada por Jailson e jogadores do Verdão quando Douglas comia apenas sopa no CT do clube por estar perdendo os dentes.

O jogador concluiu a carta valorizando a vida que a família tem hoje. Segundo ele, ela foi "conquistada com muito trabalho e lágrimas".

Espero que você entenda, irmão. A vida que estamos vivendo agora não surgiu do nada. Foi conquistada, com muito trabalho e muitas lágrimas. Mamãe sempre diz que um único erro pode fazer com que tudo desmorone, e ela está certa. No momento em que esquecemos de onde viemos, corremos o risco de nos perdermos.

Chegada ao Real Madrid

Endrick vai se apresentar ao Real Madrid no meio de 2024. O atacante, no entanto, já viajou para a Espanha e conheceu a estrutura do clube e seus futuros companheiros.

No relato publicado, Endrick revelou uma conversa que teve com Luka Modric. "O que mais me lembro é quando entrei no vestiário e o Modric falou comigo. A camisa 10 estava pendurada e ele apontou para o assento ao lado ele e disse: 'Número 9 e Número 10. Quem sabe na próxima temporada, talvez você se sente do meu lado'. Isso mexeu comigo, de verdade. Eu pensei: 'Cara, se o Modric acredita que sou digno de usar a número 9, então devo ser para valer mesmo!'

O atacante também relatou uma conversa que teve com Bellingham. "Conheci o Bellingham, aquele cara muito bom que sempre marca para mim no PlayStation, e todo mundo o chama de Jude, então eu disse a ele: 'Ei, Jude, no meu próximo gol, vou fazer sua comemoração'. Quando marquei, mandei o vídeo para ele no Instagram e ele repostou".

Endrick já convive com alguns futuros colegas de clube na seleção brasileira. O atacante tem se aproximado de Vini Jr. e Rodrygo no dia a dia da seleção e também brincou com Bellingham após o amistoso do Brasil contra a Inglaterra, no último sábado (23).