Em busca de treinador, Botafogo mira ex-comandante do Barcelona

Apesar do bom aproveitamento de Fábio Matias, o Botafogo segue na busca de um novo técnico para a sequência da temporada. Segundo o jornal espanhol As, o clube carioca mira o espanhol Quique Setién.

O comandante foi treinador do Barcelona em 2020, mas durou apenas sete meses (janeiro-agosto). Setién ficou marcado por uma relação conturbada no clube, especialmente com Messi. Além disso, estava na beira do campo quando o Barcelona foi goleado por 8 a 2 pelo Bayern de Munique, na Liga dos Campeões.

Sócios do Plano Glorioso já podem garantir lugar no Nilton Santos para o jogo do próximo domingo. Confira a ordem de abertura ???? #VamosBOTAFOGO Entradas à venda em https://t.co/VmMNMgR0SQ pic.twitter.com/9ZNgJumzFm ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 25, 2024

O espanhol tem como principal característica de trabalho o futebol ofensivo, o que agrada John Textor. O dono da SAF alvinegra não abriu o jogo sobre a possível contratação do técnico de 65 anos. Além do Barcelona, Setién já treinou equipes como Real Betis, Las Palmas e Villarreal.

Enquanto isso, o Botafogo segue sendo comandado pelo interino Fábio Matias. Os alvinegros se preparam para as finais da Taça Rio, que começam nesta quarta-feira, em Bacaxá, contra o Boavista.