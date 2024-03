Dos campeões da Copinha, Vitor Meer e Felipe Longo ainda não ganharam chances no profissional do Corinthians

Neste início de ano, o Corinthians aproveitou a base campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. A comissão técnica, na época ainda chefiada por Mano Menezes, chamou oito atletas da equipe vencedora para integrar os treinos do time principal.

Seis dos oito chamados para os treinamentos do profissional receberam chances - alguns estrearam pelo clube, como Breno Bidon e João Pedro Tchoca, enquanto outros, como Léo Maná e Ryan Gustavo, voltaram a pintar em convocatórias.

No entanto, outros dois jogadores que foram chamados para os treinos do time principal após a conquista da Copinha ainda não ganharam oportunidades. O goleiro Felipe Longo e o lateral esquerdo Vitor Meer ainda estão à espera de suas primeiras chances no profissional.

Vitor Meer integra o sub-20 do Timão e teve um bom desempenho no título da Copinha. Não foi um dos grandes destaques do Corinthians, mas foi seguro defensivamente e subia ocasionalmente para o ataque, o que lhe rendeu a vaga nos treinos da equipe de cima.

Meer, no entanto, recebeu pouquíssimas chances no Campeonato Paulista. O defensor esteve no banco em apenas duas oportunidades, contra Novorizontino e Santos, pela quinta e sexta rodada do Estadual, e não ganhou minutos em nenhuma delas.

O jovem lateral esquerdo estava inscrito na lista do B do Paulistão. Em certo momento da temporada, a única opção para o setor era Hugo, já que Diego Palacios sofreu uma lesão. Mesmo com Hugo em mau momento, Vitor Meer seguiu sem ganhar oportunidades e chegou até a ser preterido pelo zagueiro Caetano, utilizado de forma improvisada na posição.

Já o goleiro Felipe Longo chamou a atenção da Fiel Torcida na Copa São Paulo de Futebol Júnior por suas boas atuações. O goleiro foi bastante regular e decisivo não só na final contra o Cruzeiro, mas também antes disso, quando pegou um pênalti na vitória sobre o Guarani ainda na segunda fase.

No entanto, o principal obstáculo de Longo tem sido a concorrência na posição. Hoje, o Corinthians conta com Cássio como titular incontestável e um Carlos Miguel que, com o bom desempenho recente, pode ser o sucessor natural do histórico goleiro na meta alvinegra.

Além de Cássio e Carlos Miguel, Matheus Donelli também aparece no debate. O goleiro de 21 anos acumula passagens pelas Seleções de base e, atualmente, é o terceiro goleiro do Timão, sendo reserva imediato quando um dos dois principais arqueiros não estão à disposição.

Os outros seis campeões da Copinha que ganharam chances no profissional do Corinthians neste início de ano foram Léo Maná, Breno Bidon, Kayke, Arthur Sousa, João Pedro Tchoca e Ryan Gustavo. Destes, quem mais jogou foi Ryan, com quatro partidas disputadas, mas Maná é quem acumula mais minutos, com 154, contra 135 de Bidon.

Breno Bidon vem se consolidando como parte importante da equipe: saiu do banco contra o Água Santa, foi titular contra o São Bernardo e pode continuar ganhando chances com a lesão muscular de Maycon. Do outro lado, Kayke foi quem menos recebeu oportunidades - entrou no segundo tempo do clássico contra o São Paulo, na quarta rodada do Paulista, e não atuou mais.