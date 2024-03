Dorival vê ataques racistas contra Vini Jr. como "covardia" e cobra punição: "Precisamos de esforço coletivo"

A Seleção Brasileira enfrenta a Espanha nesta terça-feira, em amistoso que acontece no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília), em Madrid. O técnico Dorival Júnior, que comandará sua segunda partida à frente do Brasil, comentou os ataques racistas sofridos pelo atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, no país que sediará o jogo, e cobrou punição contra os responsáveis por isso.

"Foi um momento muito difícil e complicado para um garoto, que está começando uma carreira e de repente ser atacado como vem sendo. É uma covardia o que acontece. Não temos outra definição para isso, que acontece no nosso país também. Precisamos de um esforço coletivo de todos, que o Ministério Público atue de forma mais presente e direta para inibir qualquer agressão nesse sentido. Os seres humanos precisam se respeitar antes de tudo. É inaceitável que pessoas tenham reações desse tipo dentro de campo, fazendo com o que o espetáculo perca o seu brilho natural", disse.

Antes da entrevista de Dorival, Vinícius Júnior deu fortes declarações sobre os ataques sofridos desde que chegou à Espanha. A partida entra Brasil e Espanha tem como objetivo reforçar o compromisso da CBF e Federação Espanhola contra o racismo e a violência no futebol, conforme anunciado pelas federações, em junho de 2023, quando a partida foi marcada.

O amistoso foi marcado pouco depois de Vini Jr. ser atacado de forma racista pela torcida do Valencia, no Mestalla, em maio do ano passado. Dorival lamentou os ataques sofrido por seu jogador. O treinador espera que o jogo seja um "divisor" na vida de Vini, e acredita que o contexto fora de campo anda altera no sentimento da partida dentro das quatro linhas.

"Espanhóis e brasileiros se respeitam demais, são povos amáveis, receptivos e que fazem da cordialidade talvez o seu caminho para uma aproximação. É lamentável o que temos visto acontecer com um garoto, que está finalizando a sua formação e infelizmente já passar pelos momentos que já passou. Sabemos que é a minoria, pessoas que vão a campo de repente com problemas internos e que jogam para cima de um garoto todo aquele ódio que às vezes eles infelizmente possuem. Sinto muito por isso. Se houve um crime, constatado pela justiça, tem que ser punido, doa a quem doer e estejamos onde estivermos. Aconteceu, precisa ser averiguado e punido, senão essa situação vai durar tempos e tempos. Temos que respeitar o nosso próximo sempre, em qualquer situação. Espero que possa ser um divisor na vida desse garoto dentro de um país tão especial como a Espanha. Não altera em nada, viemos para um compromisso esportivo. Do outro lado, temos companheiros de profissão, que se respeitam e vão fazer de tudo para um grande espetáculo", seguiu.

"De uma maneira geral, afeta todos nós. São seres humanos que têm sentimentos. Se essa agressão fosse para uma pessoa desconhecida, sentiremos também. Imagina para um amigo, um garoto do bem que está recebendo os insultos que está recebendo. É inaceitável. Volto a dizer que somos povos que se respeitam, que se admiram e que tem uma aproximação muito grande, Juntos não poderíamos deixar que fatos como esse se repetissem, de tal forma a desquebrar uma família. Está na hora de uma atividade um pouco mais seria com essas pessoas que jogam toda sua fúria em cima de um jovem de 20 anos", finalizou Dorival.

Dorival Júnior estreou no comando da Seleção Brasileira no último sábado, quando a equipe venceu a Inglaterra, por 1 a 0, com gol de Endrick.