Dorival adota cautela com Endrick e descarta titularidade da Seleção: "Vai chegar a sua hora"

Decisivo na vitória de 1 a 0 sobre a Ingalterra, no último sábado, Endrick não será titular da Seleção Brasileira no amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O técnico Dorival júnior afirmou em entrevista coletiva que é preciso ter cautela com o atacante do Palmeiras.

"Acredito que o Endrick vai ter o seu momento, não demora, tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora. Temos que avaliar tudo o que vem acontecendo para que a gente possa definir a melhor escalação. Natural que já temos um desenho, mas quero ter paciência para definir de forma correta", disse nesta segunda-feira.

"O Endrick não vai ser titular, mas vai dar alegrias a toda torcida do Real Madrid. Tem um futuro brilhante pela frente. A sua torcida o terá por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar", ampliou.

O jogador de 17 anos, que já está vendido ao Real Madrid pelo Verdão, entrou no decorrer do segundo tempo em Wembley. Ele precisou de pouco tempo em campo para marcar o único gol da partida contra os ingleses.

Endrick se tornou o quarto atleta mais jovem ao anotar um tento com a camisa da Seleção Brasileira. Com 17 anos e 245 dias, ele fica atrás apenas de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias). O top 5 também conta com Coutinho (17 anos e 323 dias).

Nesta temporada, o atacante soma seis jogos e um gol pelo Palmeiras. Ao todo, já são 66 compromissos e 18 bolas na rede pelo clube paulista.

"O que faz o Endrick tão especial é a capacidade dele de definição, de buscar jogadas que poucos tentariam, é um jogador agressivo, aguerrido, ataca espaços como ninguém, tem uma capacidade única de definição, é um fato muito importante. É um garoto que temos que ter muito cuidado, passo a passo, de maneira natural, não jogar uma expectativa excessiva em cima de um menino que está começando a sua carreira", disse Dorival.

"Precisa ter no equilíbrio seu ponto chave e principal para uma sequência maravilhosa. Ele precisa completar esse processo de formação. Espero que esse próximo passo dele seja importantíssimo e tenha cuidados por ser um jogador tão especial", finalizou.

A Seleção Brasileira encara a Espanha nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.