Diogo sobre 'treta' com Gareca no Palmeiras: 'Pensou que eu estava louco'

Revelado pela Portuguesa, o ex-atacante Diogo falou sobre sua passagem pelo Palmeiras e contou como reagiu ouvindo Racionais quando foi barrado por Ricardo Gareca momentos antes de uma partida.

O que aconteceu

O ex-jogador contou que gostava dos treinos do argentino, mas explicou que o grande número de mudanças no time dificultou a adaptação para quem já fazia parte do elenco. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar hoje (25).

Eu gostava dos treinos do Gareca, mas mudou muito o time. Chegaram muitos argentinos. Não que fosse um problema, mas mudou muito o time. Eu tenho até uma história com ele. Eu treinei um dia antes do jogo, fiz a bola parada e, na hora do jogo, ele me tirou. Eu fiquei "p" da vida. Botei meu fone com Racionais no último [volume] e comecei a cantar. Ele passou na minha frente, olhou para mim e achou que eu estava louco, começou a rir. Chegando em casa, eu pensei na minha atitude e concordei com ele.

Treino militar e formiga nas costas na Tailândia

Falando sobre os tempos em que atuou na Tailândia, o ex-atacante Diogo, com passagens por Portuguesa, Flamengo e Palmeiras, relembrou algumas situações inusitadas. Ele foi submetido a dinâmicas exóticas com os colegas de Buriram United.

Tinha um exercício de esconder a bandeira e o pessoal ia procurar. Eu entrei no banheiro, me escondi e dormi. Acordei com o pessoal me avisando que já tinha acabado. No mesmo dia, tinha um exercício com uma canoa cheia de água com um balde do lado. Na canoa, tinha cobra d'água, sapo. Eu morro de medo de bicho. E eu falei para o treinador: 'Já é demais'. Ele respondeu que a mulher do presidente estava pedindo mais empenho. Eu respondi que estava lá para fazer gol e não para ser Indiana Jones

Caso Héverton

O ex-atacante Diogo relembrou o 'Caso Héverton', que resultou no rebaixamento da Portuguesa para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, dizendo que não é possível apontar apenas um culpado.

É muito difícil buscar um culpado, aí as pessoas imaginam que aconteceu alguma coisa. Eu já fui expulso e depois teve julgamento. Aí, chegou para mim que eu não poderia jogar dois jogos ou três. Tem uma pessoa certa para fazer isso. Seria o advogado do clube. Não estou dizendo que foi culpa dele. Mas tem uma pessoa que cuida. Mas não custa nada o jogador talvez ver, a comissão técnica. Mas o clube tem uma pessoa que cuida disso.

Clima ruim no Fla durante caso do goleiro Bruno

Diogo falou sobre sua curta passagem pelo Flamengo e relembrou o clima no clube após estourar o caso do goleiro Bruno. O ex-atacante disse que ninguém tocava no assunto.

O time não estava tão bem naquela época. Tinha cobrança. Foi um ano bem complicado para o Flamengo. Eu cheguei lá e, dez dias antes, o Bruno tinha sido preso. [...] Mas foi um ano complicado. Ninguém tocava no assunto. Parece que, como o momento não era bom no campo, também era uma forma de se proteger. Já não estava bom no campo, estava pior fora. E era natural. Não era combinado.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.