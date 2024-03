Decepcionado, Gabigol nega tentativa de fraudar exame antidoping e confia: "Serei inocentado"

Após ser suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva, Gabigol se manifestou por meio de comunicado divulgado em suas redes sociais na noite desta segunda-feira. O atacante do Flamengo confia que será inocentado pela instância superior.

"A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior", afirmou.

Na sequência da nota, o atacante nega que tenha utilizado "substâncias proibidas" durante a carreira e que já foi submetido ao processo outras vezes, com o resultado sendo negativo.

"Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor do brasileiro", completou.

Mesmo decepcionado com a decisão, Gabigol garante que vai cooperar com as autoridades esportivas e reiterou a confiança de que será inocentado.

"Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior", finalizou.

Antes do camisa 10, o Flamengo se manifestou por meio de nota no site oficial. O clube alegou surpresa e afirmou "que auxiliará o atleta na apresentação de recurso".

Gabigol está sendo acusado de não aceitar fazer um teste surpresa e de ter impedido que um dos fiscais acompanhasse o momento da coleta da urina no fim de 2023. A Justiça Desportiva Antidopagem julgou o atacante como culpado por 5 votos contra 4.

A pena poderia chegar a quatro anos de suspensão. O atacante ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte.

Confira o comunicado de Gabigol na íntegra:

Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping.

A despeito do meu respeito pelo Tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior.

Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor do brasileiro.

Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior.

Agradeço a todos pelo neste difícil momento.

Gabriel Barbosa