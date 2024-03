Corinthians vence Flamengo de virada e segue 100% no Brasileiro feminino

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians ganhou do Flamengo de virada por 3 a 2, no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Brasileiro feminino. As brabas, portanto, seguem com 100% de aproveitamento.

Com nove pontos, o Timão está na ponta do torneio, com dois a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Já o Rubro-Negro segue sem pontuar na 19ª e penúltima colocação.

Agora, o Corinthians duela contra o Internacional na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na condição de mandante, pela quarta rodada do Brasileiro feminino. Já o Flamengo volta a campo na mesma data e horário para encarar o Atlético-MG.

Se tem Millene na bola, tem gol!??? 2T | 39 min | Flamengo 1 x 2 Corinthians pic.twitter.com/UUnTulVjCM ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 26, 2024

O jogo

Logo no primeiro minuto, o Corinthians chegou com perigo em finalização de Duda Sampaio para defesa de Barbieri. Pouco depois, Belinha, Victória Albuquerque e Juliana fizerem a goleira do Flamengo trabalhar.

Após a pressão inicial das brabas, o Rubro-Negro quase abriu o marcador, mas Duda Francelino e Cristiane foram frustadas por Kemelli. Aos 21 minutos, as Meninas da Gávea fizeram o 1 a 0: após recuou ruim da defesa, a goleira chutou em cima de Darlene, que completou para o fundo do gol.

Depois do tento sofrido, o Corinthians voltou a criar chances, com Tarciane parando na trave. O Timão chegou ao empate aos 40?, quando Mariza cabeceou e superou Barbieri.

No começo da segunda etapa, Giovanna Crivelari quase recolocou o Flamengo à frente do placar, mas acabou acertando a trave. Posteriormente, as brabas responderam com Gabi Portilho fazendo a goleira trabalhar.

Em duelo disputado, as duas equipes finalizavam com perigo, mas paravam nas arqueiras. Aos 32 minutos, porém, Millene converteu pênalti e fiz 2 a 1 para o Corinthians. Já, aos 42?, Gabi Portilho fez o terceiro do Timão.

Nos acréscimos, Gláucia cortou a desvantagem para o Flamengo, mas não impediu a vitória das brabas pelo placar de 3 a 2.