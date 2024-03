Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra Internacional pelo Brasileiro feminino; veja valores

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O duelo será disputado na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

Esse será o primeiro jogo das Brabas em Itaquera nessa Brasileirão. O duelo contra o América-MG, na 2ª rodada, foi disputado no estádio da Fazendinha.

A venda será realizada de forma escalonada, com prioridade para membros do Fiel Torcedor. Primeiramente, estarão abertos os setores Norte e Leste Inferior. Assim que esgotarem, serão abertas as vendas para os setores Sul, Leste Superior e, posteriormente, Oeste Superior.

A comercialização dos ingressos será feita exclusivamente online, pela plataforma do Fiel Torcedor. Como de costume, não haverá bilheteria física.

Segunda-feira (25), a partir das 13h Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor. Abertura para Não Pagantes - Vagas PCDs Segunda-feira (25), a partir das 14h Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano. Segunda-feira (25), a partir das 16h Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano. Segunda-feira (25), a partir das 18h Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano. Segunda-feira (25), a partir das 19h Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor. Terça-feira (25), a partir das 15h Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site do Fiel Torcedor.

Descontos para Fiel Torcedor

Membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 30% Membros do plano Minha História terão descontos de 35% Membros do plano Meu Amor terão desconto de até 14%

Valor dos ingressos por setor NORTE - R$ 22,00 SUL - R$ 22,00 LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 34,00 LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 34,00 LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 46,00 LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 46,00 OESTE SUPERIOR - R$ 46,00 OESTE CORNER - R$ 46,00 OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 58,00