Convocados do Palmeiras terão só um dia de descanso entre jogo da Seleção e semi do Paulista

Servindo a Seleção Brasileira, o jovem atacante Endrick e o zagueiro Murilo, do Palmeiras, vão ter pouco tempo livre entre o amistoso contra a Espanha e a semifinal do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino. Eles terão apenas um dia de descanso entre as duas partidas.

O Brasil joga na terça-feira, diante da Espanha, no Santiago Bernabéu. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), ou seja, pouco mais de 48 horas até às 21h35, quando o Verdão recebe o Novorizontino no Allianz Parque.

A expectativa é que a dupla volte rapidamente ao Brasil e fique à disposição de Abel Ferreira para o duelo decisivo no Paulistão. Resta saber se eles serão titulares e quanto tempo ficarão em campo.

No último sábado, contra a Inglaterra, em Wembley, Endrick entrou apenas no segundo tempo e brilhou ao marcar o gol da vitória da Seleção no amistoso. A tendência é que ele ganhe mais minutos contra a Espanha. Já Murilo só ficou no banco de reservas.

Ríos vive o mesmo cenário

O volante Richard Ríos vive o mesmo cenário. O jogador deve estar em campo no amistoso contra Romênia, na terça, às 16h30. Pouco tempo até a semifinal do Paulista.

O Palmeiras deve fazer força-tarefa para ter todos os três diante do Novorizontino. O avião comprado pela presidente do clube, Leila Pereira, pode entrar em ação para acelerar o processo. Um possível desfalque seria uma dor de cabeça enorme para Abel Ferreira.

Tentando chegar em mais uma final, o Alviverde retorna ao Allianz Parque para enfrentar o Norizontino. A vaga para a final será definida em jogo único. Do outro lado da chave, Santos e Red Bull Bragantino medem forças.