Confira alguns testes que António Oliveira pode fazer no Corinthians em amistoso contra o Londrina

O Corinthians está de olho na sequência da temporada. Como forma de preparação para as competições que estão por vir, o Timão fará um amistoso contra o Londrina para evitar perder ritmo de jogo. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel (PR).

O amistoso, além de ajudar na preparação física dos jogadores para a disputa das outras três competições - Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil -, poderá ser útil para que o técnico António Oliveira faça alguns testes no Timão.

No duelo diante do Londrina, o comandante português poderá tomar três caminhos diferentes: começar com a equipe titular, que já vem jogando junto, para aprimorar o entrosamento; mandar a campo um time reserva como forma de teste, assim como fez contra o Água Santa, na última rodada do Paulistão; ou utilizar uma mescla de reservas e titulares.

De qualquer maneira, António Oliveira poderá fazer experiências em praticamente todos os setores do jogo alvinegro. No gol, Cássio ou Carlos Miguel devem atuar, mas Matheus Donelli, que ainda não teve chances nesta temporada, pode vir a ganhar uma oportunidade.

No setor defensivo, outros atletas podem ganhar chances. O zagueiro Félix Torres foi convocado pelo Equador nesta data Fifa de março e fez seu último jogo neste domingo, sendo titular no duelo contra a Itália. Com isso, apesar de muito provavelmente retornar a tempo para o amistoso, pode ganhar um descanso, já que é o jogador com mais minutos acumulados no clube neste 2024.

Com isso, surgem algumas opções para o treinador. Gustavo Henrique, um dos pilares do time titular, deve começar jogando. Já a segunda vaga fica em aberto se Félix Torres não atuar, e pode ser preenchida por Cacá, Raul Gustavo ou Caetano.

Esta pode ser uma chance para Cacá ganhar mais uma oportunidade e acirrar a disputa na zaga corintiana. O zagueiro chegou ao clube recentemente e jogou apenas 12 minutos contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por outro lado, Caetano busca voltar a jogar em sua posição de ofício, enquanto Raul Gustavo ainda está atrás de sua melhor versão.

Já na lateral esquerda, quem pode pintar no Corinthians é Matheus Bidu. O jogador havia sido deixado de lado por Mano Menezes, mas passou a receber mais atenção com a chegada de António Oliveira e voltou a treinar com o grupo, sendo inscrito inclusive na Copa do Brasil. O amistoso pode ser uma boa oportunidade para o defensor voltar a jogar pelo Alvinegro.

O principal desafio de António Oliveira para o amistoso, porém, está no meio-campo. Maycon teve constadada uma lesão muscular na coxa direita nos últimos dias e está fora do amistoso. Ainda de acordo com a previsão de recuperação do departamento médico do clube, o camisa 7 deve perder a estreia da Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril.

Com isso, o jovem Breno Bidon desponta como principal opção para substituir o experiente volante. O garoto de 19 anos fez sua estreia como profissional contra o Água Santa, na última rodada do Paulistão, e ganhou a vaga de titular no duelo contra o São Bernardo, quando Maycon sentiu o problema na coxa ainda durante o aquecimento.

Fausto Vera, caso esteja recuperado, também pode ganhar minutos, assim como Ryan, que procura nova chance depois de ter sido expulso contra o time de Diadema em seu primeiro jogo como titular neste ano. Se estiver procurando testar novas formações, Guilherme Biro e Igor Coronado também aparecem como opções para jogarem mais avançados ao lado de Rodrigo Garro, com Raniele como único volante.

Por fim, o ataque pode não ter muitas mudanças. Fica a cargo de António decidir quem será titular entre Romero e Pedro Raul. O paraguaio iniciou no banco de reservas na última partida, perdendo a vaga para o centroavante. O camisa 20 teve boa atuação como companheiro de Yuri Alberto. Assim, o português pode seguir testando essa nova tática ou voltar ao 4-3-3 com dois pontas de ofício.

O Corinthians terá mais uma semana para se preparar para voltar à disputa de uma partida oficial. O Alvinegro paulista fará sua estreia na Copa Sul-Americana no dia 2 de abril, quando encara o Racing-URU, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.