Companheiro de Vini Jr, Carvajal crê que Espanha não é um país racista

Vini Jr. tem sido vítima de racismo constantemente no futebol espanhol. Carvajal, companheiro do brasileiro no Real Madrid, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e disse acreditar que a Espanha não é um país racista.

"Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema... Tenho amigos de uma cor de pele diferente, e nunca houve problema. Existem os casos de quem entra nos estádios para desabafar, e não deveriam mais entrar. Eles insultam com o que sabem que dói", disse.

Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça-feira sob o lema "Uma só pele". O amistoso reforçará o compromisso de ambas as entidades contra o racismo e a violência no futebol.

? ¡¡Contando las horas para verles en el Bernabéu!! ¿Vas a venir a ver el partido y animar a la @SEFutbol? ?? Aún queda alguna entrada por aquí: https://t.co/6D3QSb3LCQ. #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/7f9oNP2qp4 ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 25, 2024

Além de Vini, Rodrygo também é companheiro de Carvajal no Real Madrid. O lateral espanhol explicou como poderá parar os brasileiros no duelo.

"Se eu puder aproveitar os minutos contra o Brasil, usarei todas as armas que conheço do Rodrygo, Vinicius e companhia. Não será fácil para eles, somos fortes na defesa", explicou.

"Diante de um jogador do calibre dele [Vini Jr.] é difícil ter as coisas claras. Com esse talento, ele domina qualquer um. Não aceite ameaças, cubra espaços e receba ajuda. Essa pode ser a chave", completou.

O confronto acontecerá às 17h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, estádio que possui o próprio Real Madrid como proprietário.