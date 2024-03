Com a participação do torcedor, Grêmio anuncia nova camisa 2 para a temporada 2024

Nesta segunda-feira, o Grêmio anunciou a nova camisa 2 para a temporada 2024. O desenvolvimento do uniforme, além de ter sido produzido pela Umbro e pelo clube, contou com a ajuda dos torcedores que mais acertaram um quiz sobre camisas históricas do time gaúcho.

Branca, a nova vestimenta conta com grafismo nas mangas, ombros e laterais que lembram a erva do chimarrão dentro da cuia, além do desenho se repetir na parte interna do modelo. Para valorizar ainda mais a bebida típica dos torcedores gaúchos, um patch especial foi desenvolvido com as palavras "Campo, Mate e Sol".

"Esta camisa marca um novo momento na relação do Grêmio e da Umbro com a torcida. Fizemos um quiz sobre camisas históricas e convidamos os torcedores que mais acertaram para participar do desenvolvimento das camisas 1 e 2. A ideia do chimarrão, assim como o desenho da camisa, foi uma cocriação Grêmio, Umbro e torcida", comenta Henrique Gutterres, Diretor de Marketing do Grêmio.

Com gola polo, o modelo já está disponível nas versões masculina (atleta e torcedor), feminina, juvenil e infantil.