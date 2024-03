'CBF jogou Vini Jr na cova dos leões', critica Luís Rosa

O colunista Luís Rosa criticou no Fim de Papo a CBF e o presidente Ednaldo Rodrigues por "jogar Vinícius na cova dos leões" na coletiva marcada pelo choro e pelo desabafo do brasileiro contra o racismo no futebol espanhol. Segundo Rosa, a entidade deixou Vini Jr sozinho mais uma vez, assim como o Real Madrid e as leis da Espanha.

'Ednaldo jogou o Vinícius na cova dos leões': "É mais um dia nefasto para a CBF, porque o Ednaldo jogou o Vinícius na cova dos leões. Mais uma vez o Vinicius ficou só, é mais um exemplo de como os jogadores ficam expostos quando a CBF não dá o suporte. Já que ela lançou essa campanha antirracismo, o Ednaldo falou que sofreu racismo na convocação contra os jogos contra Senegal, então ele deveria estar lá também para defender o jogador brasileiro, marcar posição. O Vinícius Júnior estava sozinho numa sala que não tinha um repórter negro para entender a dor dele".

'Vini Jr está lutando sozinho porque ninguém chega junto': "O que está acontecendo é o marketing da dor, eles estão usando a imagem do Vinícius, aí fica todo mundo, 'ah, o Vinícius chorou', 'ele é um guerreiro, está lutando sozinho'. Sim, ele está lutando sozinho porque ninguém chega junto com ele. O Real Madrid não faz nada, o governo espanhol não faz nada, não existe lei na Espanha como existe no Brasil para punição, nenhum clube jogou sem torcida. Enquanto não tiver atitudes práticas, vai continuar assim".

Assista ao Fim de Papo na íntegra