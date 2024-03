Brasileiro feminino: Corinthians bate Fla e segue 100% na liderança isolada

Na terceira rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians não se intimidou fora de casa e buscou a virada para vencer o Flamengo por 3 a 2 e se isolar na liderança.

Os gols do Timão foram marcados por Mariza, Millene e Gabi Portilho. Darlene Reguera e Glaucia balançaram a rede pelo time carioca.

A vitória fez o Corinthians chegar aos nove pontos e se isolar na liderança da classificação. Já o Flamengo seguiu no 15º lugar e sem nenhum ponto somado.

As 'Brabas' também aumentaram a vantagem no retrospecto entre as equipes. Ao todo, as paulistas venceram 12 vezes, além de um empate e duas vitórias cariocas.

Agora, o Corinthians entra em campo na sexta-feira (29) para enfrentar o Internacional. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Já o Flamengo visita o Atlético-MG no mesmo dia, às 18h.

Como foi o jogo

Pressão das 'Brabas'! Mesmo fora de casa, o Corinthians partiu para o ataque e criou boas chances. Duda Sampaio, Belinha e Victória Albuquerque tiveram a oportunidade de abrir o placar, mas pecaram na pontaria. Nos contra-ataques, o Flamengo assustou com Cristiane e Duda Francelino. Kemelli defendeu as finalizações.

Vacilo custou caro! Melhor no jogo, o Timão errou no setor defensivo e levou o gol. Aos 21 minutos, Belinha recuou mal para Kemelli, que tentou afastar e chutou em cima de Darlene. No rebote, a atacante só empurrou para o fundo das redes.

Resposta do Timão! Ainda no primeiro tempo, o Corinthians buscou o empate através da bola aérea. Aos 39 minutos, Tarciane aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou. A bola bateu no travessão e sobrou limpa para Mariza empatar antes do intervalo.

Pênalti decisivo! Após boas chances para os dois lados, Ju Ferreira chutou firme e viu a bola explodir no braço de Isadora. A árbitra apontou a marca da cal para o Corinthians e autorizou a cobrança de Millene, que bateu no cantinho e virou o jogo aos 31 minutos da etapa final.

'Brabas' ampliam e levam susto! Aos 42 minutos, Gabi Portilho recebeu grande passe de Yaya e marcou o terceiro do Timão. Já nos acréscimos, Glaucia arriscou de longe, contou com desvio e descontou para o Flamengo.

Os gols do jogo

Darlene aproveita pixotada de Kemelli goleira do Corinthians e marca 1 a 0 para o Flamengo pic.twitter.com/r28h3XIGJ2 -- TBO (Thiago Batista de Olim) (@TBOesportes) March 25, 2024

Tarciane manda no travessão e Mariza aproveita o rebote para empatar - Corinthians 1 x 1 Flamengo, no Luso Brasileiro pic.twitter.com/R20xVNAgdY -- TBO (Thiago Batista de Olim) (@TBOesportes) March 25, 2024

Pênalti bem cobrado pela Milene que coloca o Corinthians a frente no placar! pic.twitter.com/oRXLgnfy3P -- Portal Corinthians Futebol Feminino (@sccpfeminino) March 26, 2024

Que bola da Yaya pro golaço da Gabi Portilho 🥵 pic.twitter.com/7WhCbMD96e -- Portal Corinthians Futebol Feminino (@sccpfeminino) March 26, 2024