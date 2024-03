Bolívia x Andorra: veja informações e onde assistir à partida amistosa

A seleção da Bolívia entra em campo nesta segunda-feira, contra a Andorra, em Annaba, na Argélia. O jogo amistoso está agendado para as 18h (de Brasília).

Este é o segundo compromisso dos bolivianos nesta Data Fifa. Anteriormente, o time de Antônio Carlos Zago perdeu para a Argélia, por 3 a 2. O meia Miguelito, do Santos, começou como reserva e entrou somente na segunda etapa da partida.

A equipe se prepara para a disputa da Copa América. A Bolívia está no Grupo C da competição, junto com os Estados Unidos, Panamá e Uruguai. O torneio se inicia no próximo dia 20 de junho.

Já nas Eliminatórias Sul-Americanas, os bolivianos aparecem em penúltimo lugar, com três pontos somados em seis rodadas - uma vitória e cinco derrotas. Antes da Copa América, o time tem outro amistoso marcado contra o México, no dia 31 de maio.

Do outro lado, a Andorra se prepara para a Liga das Nações. O time não disputará a Eurocopa, pois ficou na lanterna do Grupo I das Eliminatórias, com somente dois pontos em dez partidas. No último jogo, a equipe empatou por 1 a 1 com a África do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Federación Boliviana de Fútbol (@fbf_oficial)

Onde assistir à Bolívia x Andorra?

O confronto não será transmitido na TV, mas os torcedores podem acompanhá-lo por meio do Fifa+, a plataforma de streaming da Fifa.