Bolívia supera Andorra em amistoso e quebra sequência de duas derrotas consecutivas

Nesta segunda-feira, no Estádio 19 de Maio de 1956, na Argélia, a Bolívia superou a Andorra pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Ramiro Vaca.

Assim, a seleção boliviana voltou a vencer após as derrotas diante de Uruguai e Argélia. Por outro lado, com o resultado negativo, o adversário chegou em sua 15ª partida sem vitória. (11 derrotas e quatro empates).

A Bolívia retornará aos gramados no dia 31 de maio, diante do México, às 17 horas (de Brasília), enquanto a Andorra jogará no dia 5 de junho, contra a Espanha, às 15h45 (de Brasília). Ambas as partidas são amistosas.

O gol

O gol da vitória saiu dos pés de Ramiro Vaca, aos 13 minutos da primeira etapa. O jogador recebeu um ótimo cruzamento de Roberto Fernández e, na entrada da pequena área, completou para o gol.