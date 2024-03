Barcelona avança na negociação com Cancelo e mantém otimismo por João Félix

O Barcelona demonstra muita vontade em manter no seu elenco a dupla portuguesa João Cancelo e João Félix. O presidente do clube, Joan Laporta, concedeu entrevista canal oficial do Barça e detalhou a operação que os catalães pretendem fazer para continuar com os dois atletas para as próximas temporadas.

Laporta reforçou que, no caso de Cancelo, o Barcelona já estipulou um preço para a negociação, porém a situação com João Félix precisa de um pouco mais de cautela. O presidente pontuou que, seja por empréstimo ou por contrato definitivo, o time quer a permanência dos atletas para o futuro.

"Queremos que continuem os dois, já se sabe, seja empréstimo com preço de compra ou com as mesmas condições que temos agora", começou.

?Every?Single?Goal?

From the month of March.

? ?????? ??? pic.twitter.com/wvIKbd2TOX ? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 24, 2024

"Os casos são bastante parecidos, mas o situação de Cancelo está mais adiantada na questão do preço; com João Félix ainda não definimos o preço e estamos na expectativa. Queremos que continue, tem uma classe excepcional, e Cancelo tornou-se titular", disse Laporta.

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o cartola afirmou que a oferta pelo lateral direito estava entregue ao empresário do jogador, Jorge Mendes. Contudo, as tratativas necessitam de aprovação do Manchester City, clube que detém os direitos econômicos de Cancelo.

O Barcelona, segundo colocado do Campeonato Espanhol, volta aos gramados, neste sábado (30), para enfrentar o Las Palmas, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada do torneio nacional. Além disso, a equipe comandada por Xavi também disputa a Liga dos Campeões e irá encarar o PSG na fase quartas de final.