Bahia de Ceni não perde há 10 jogos e garante melhor campanha do Nordestão

O Bahia de Rogério Ceni não perde há 10 jogos e garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O que aconteceu

O Bahia chegou a 10 partidas de invencibilidade após bater o Maranhão por 1 a 0, na Fonte Nova, pela sétima rodada do Nordestão. O último revés do Esquadrão de Aço foi há quase 40 dias — derrota por 3 a 2 no clássico contra o Vitória, no Barradão, no dia 18 de fevereiro.

Com o triunfo de ontem, o Tricolor garantiu a melhor campanha da "Lampions League", o que lhe dá vantagem de decidir os jogos do mata-mata na Fonte Nova. São seis triunfos e apenas uma derrota do time de Ceni, que soma 18 pontos com 11 gols marcados e quatro sofridos na competição.

O Bahia tem nove triunfos e um empate no período de invencibilidade. A equipe venceu quatro jogos pelo Campeonato Baiano, mais quatro pela Copa do Nordeste e um pela Copa do Brasil. No único empate, pela segunda fase do torneio nacional, se classificou após disputa de pênaltis contra o Caxias-RS.

O Bahia não passava 10 jogos sem perder havia sete anos. Durante a arrancada, o time de Ceni deu o troco no Vitória (em clássico pela Copa do Nordeste), venceu rivais regionais como o Ceará fora de casa e avançou à terceira fase da Copa do Brasil.

Após mais um resultado positivo, Ceni destacou o bom momento do Esquadrão de Aço, mas disse que invencibilidade não vale de nada sem título. Classificado ao mata-mata da Copa do Nordeste, o Bahia fará a final do Estadual contra Vitória.

Avalio como extremamente positiva [a primeira fase da Copa do Nordeste]. É difícil estar sempre focado com tantas viagens, tantos jogos. Mas o espírito vencedor sempre esteve com os jogadores. Poderia ser mais fácil, mas é complicado manter a concentração sempre. Valorizo muito o que os jogadores fizeram até agora, claro que só tem valor se você for campeão. Mas eu fico feliz com o que foi feito de 6 de janeiro até agora. Rogério Ceni

A série de 10 jogos invictos do Bahia

Motoclub 0 x 4 Bahia - Primeira fase da Copa do Brasil (21/2)

- Primeira fase da Copa do Brasil (21/2) Bahia 2 x 1 Juazeirense - Campeonato Baiano (25/2)

- Campeonato Baiano (25/2) CRB 0 x 1 Bahia - Copa do Nordeste (28/2)

- Copa do Nordeste (28/2) Bahia 2 x 0 Jacuipense - Campeonato Baiano (3/3)

- Campeonato Baiano (3/3) Ceará 1 x 2 Bahia - Copa do Nordeste (6/3)

- Copa do Nordeste (6/3) Jequié 0 x 1 Bahia - Semifinal do Campeonato Baiano (9/3)

- Semifinal do Campeonato Baiano (9/3) Caxias 2 (5) x (6) 2 Bahia - Segunda fase da Copa do Brasil (12/3)

- Segunda fase da Copa do Brasil (12/3) Bahia 4 x 1 Jequié - Semifinal do Campeonato Baiano (16/3)

- Semifinal do Campeonato Baiano (16/3) Bahia 2 x 1 Vitória - Copa do Nordeste (20/3)

- Copa do Nordeste (20/3) Bahia 1 x 0 Maranhão - Copa do Nordeste (24/3)