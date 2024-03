Atlético-MG lança seu novo uniforme principal para a temporada de 2024

O Atlético Mineiro apresentou nesta segunda-feira seu uniforme principal para a temporada de 2024, confeccionado pela adidas. A nova camisa faz homenagem a momentos de pioneirismo do Galo, entre eles as conquistas dos títulos brasileiros de 1937 e 1971, a inovação ao convidar torcedores mirins para entrar em campo lado a lado com os jogadores e, mais recentemente, o fato de o clube ter sido o primeiro a lançar seu estádio no metaverso.

?? Garra, luta e o tradicional preto e branco! O novo Manto Alvinegro para a Temporada 2024! pic.twitter.com/bnzMrqTcI6 ? Atlético (@Atletico) March 25, 2024

O lançamento reuniu os jogadores Hulk, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Paulinho, Matías Zaracho, além das jogadoras Tuca e Ju Pacheco. Atleticano ilustre das telas do cinema e da TV, o ator Daniel Oliveira protagonizou o vídeo de lançamento narrando momentos de inovação pertencentes à história do clube.

O novo manto do Atlético conta com listras verticais nas cores preto e branco e uma gola branca, além das três listras características da adidas nos ombros, na cor branca. Para completar, o uniforme inclui os calções pretos com as listras laterais em branco e meiões brancos, com as três listras pretas.

O novo uniforme está disponível a partir de hoje, 25 de março, no site da adidas Brasil, nas versões masculina e feminina por R$ 349,99.

Galo lançará camisa com preço reduzido

Ampliando o portfólio de camisas do Galo, a adidas também apresentou a camisa da coleção Fan Jersey, modelo com preço reduzido e design inspirado no uniforme de jogo. A linha será vendida a R$ 179,99 (adulto) e R$ 149,99 (infantil) em lojas oficiais do clube, a partir do dia 9 de abril.